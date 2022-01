Nigeria: le groupe Ansaru annonce son allégeance à Aqmi

Pour le journaliste Wassim Nasr joint par Bineta Diagne de la rédaction Afrique, cette déclaration est à prendre au sérieux. Elle correspond à une volonté d'expansion de ce groupe terroriste entre trois pays : le nord du Bénin, le Niger et le nord-ouest du Nigeria.



« Ils rendent publique leur allégeance qui a été faite en 2020. Donc, c’est à prendre au sérieux parce qu’il y avait déjà plusieurs indications, fin 2019 et courant 2020, qu’ils avaient des liens ou qu’ils tissaient des liens étroits avec le Jnim (ou GSIM, Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans d’Iyad Ag Ghaly NDLR), donc la filiale sahélienne d’Aqmi.



Il y a des indications, il y a des rapports qui ont été écrits. Par Crisis Group, par exemple, sur la provenance de leurs armes. Il y a des armes d’origine serbe qui sont en dotation par exemple que chez les forces burkinabè.



Aujourd’hui, ce groupe, Jama`atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan, devient l’équivalent du Jnim au Sahel aux yeux d'Aqmi. C'est sa filiale...



Ils écrivent eux-mêmes leurs zones d’action, limitées par le Niger au nord et par le Bénin dans l’ouest. Donc, ils affichant clairement une volonté de s’implanter dans cette autre zone des trois frontières ou peut-être de susciter une même dynamique que dans les zones des trois frontières que l’on connait entre le Burkina, le Mali et le Niger. »