Athlétisme : Le ministre des Sports adresse ses vives félicitations à l’équipe nationale

L’équipe nationale du Sénégal a officiellement validé sa qualification pour les Championnats du monde de Beijing 2027 lors des Championnats du monde de relais. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a adressé ses « vives félicitations » aux athlètes après cette performance qui marque, selon les autorités, une « étape majeure dans le rayonnement du Sénégal sur la scène internationale ».







Les sprinteurs sénégalais ont fait preuve d'une grande régularité en réalisant un chrono de « 3’01’’28 », après avoir bouclé une première course en « 3’01’’13 ». Pour le ministère, ces résultats témoignent d'un « niveau d’excellence, de rigueur et de cohésion qui honore le sport national ». À travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l'institution a salué ces performances comme des « modèles de réussite et de persévérance » pour la jeunesse du pays



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Au-delà des félicitations, l'État réaffirme sa volonté de pérenniser ces acquis. Le Ministère a déclaré son « engagement à accompagner et soutenir les acteurs du sport dans la consolidation de telles performances ». Cette qualification place désormais le relais sénégalais parmi l'élite mondiale en vue des prochaines échéances internationales en Chine.

