No stress Land vole au secours des albinos du village de Niayekhayes

Pour la 4e édition, NO STRESS LAND se rend au chevet des albinos retranchés dans le village de Niayekhayes près de Yène. Cette action sociale était initialement destinée à soulager quelques familles frappées par les inondations.



Finalement n'ayant pu accéder à ces sinistrés, le groupe s'est tourné vers les albinos et leurs familles pour répondre à leurs multiples appels au secours. L'action sociale s'est déroulée samedi et à permis aux membres d'offrir à ces familles vulnérables des dons divers composés de sacs de riz, Sucre, oignons, habits, friandises, chocolats huile, savon, eau minérale.



Cette occasion a été saisie par madame SOW, porte-parole des familles d'albinos pour égrener un chapelet de doléances.

NIAYEKHAYES situé à moins d'une heure de Dakar souffe de maux divers. Manque d'eau courante, d'électricité (seulement des poteaux), de routes praticables, d'écoles, de structures sanitaires etc...



À ce jour, les femmes accouchent encore dans leur chambre et sur des calèches. L'autonomisation des femmes dont on parle est loin d'être une réalité dans ce village. La seule activité économique qui leur permet de subvenir à leurs besoins est la vente de lait caillé.