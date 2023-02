Noël Le Graet va porter plainte contre la ministre françaises des Sports

Thierry Marembert, avocat de Noël Le Graët, confirme par ailleurs qu'une plainte va être déposée pour diffamation contre la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. "A quelle date? Le temps de la rédiger. Mais les décisions sont prises", explique-t-il dans C à vous.



"Dans sa conférence de presse et dans le rapport de synthèse qui a été remis à la presse, la ministre a menti sur le contenu même du rapport. Qui avait pourtant fait l’objet de pressions. Je vous cite ce qu’il y a dans le rapport: 'Nous n’avons trouvé aucun message et aucun terme à caractère sexuel'. C’est ce que dit le rapport que la ministre n’a pas voulu dévoiler. Et voilà ce qu’a dit la ministre dans sa conférence de presse: 'Il y a des messages à caractère clairement sexuel.' C’est faux et nous allons la poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République.", a déclaré Le Graet rapporté par RMC Sport.