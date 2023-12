Nombre record de demandes d'accréditation pour la CAN : la CAF annonce des quotas pour la couverture médiatique

La Confédération africaine de football (CAF) a prévu des quotas après avoir reçu plus de 5000 demandes d’accréditation pour la couverture médiatique de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue à partir de janvier en Côte d’Ivoire.



« La Confédération Africaine de Football (CAF) a reçu plus de 5000 demandes d'accréditation des médias pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, soit 90% de plus que l'édition 2021 au Cameroun », informe la CAF dans un communiqué.



D’après l’instance dirigeante du football africain le « processus d'accréditation des médias s'est achevé le 24 novembre 2023. Plus de 70 nationalités se sont portées candidates pour couvrir le plus grand événement africain ».



« La forte demande a nécessité que la CAF mette en place des quotas pour tous les pays en raison de la demande d'espace ».



La CAF reste engagée à s'assurer que l'équité est appliquée de manière générale dans l'attribution et la mise en œuvre des quotas.



Elle a prévu de faire la répartition des quotas comme suit : 30% au pays hôte, la Côte d’Ivoire, 35% aux pays participants, 10% pour les voisins et 25% pour le reste du monde.



La CAF indique qu’elle « travaille actuellement en étroite collaboration avec toutes les associations membres afin d’assurer une représentation équitable dans l’attribution des quotas de chaque pays ». Elle ajoute que « la priorité est également donnée aux agences ».



L’instance dirigeante annonce aussi vouloir « introduire de nouvelles directives pour les non-détenteurs de droits et appliquera des restrictions sur les tournages et autres activités pour protéger les médias détenteurs de droits ».