Nomination de Samba Ndiaye, indignation des pastéfiens, réaction de Sonko : Thierno Alassane Sall rajoute de l’huile sur le feu

« Pauvre Diomaye », a d’abord lancé Thierno Alassane Sall qui s’exprimait à la suite au message à la nation du président Diomaye, en prélude de la campagne électorale qui démarre le dimanche 27 octobre. Ce qui veut dire que dans deux jours.



Thierno Alassane Sall voit en la sortie du chef de l’Etat un ordre caché du Premier ministre, Ousmane Sonko pour se prononcer sur le cas de Samba Ndiaye, récemment nommé PCA par le président lui-même. « Après avoir été l'exécutant de son Premier ministre sur la dissolution de l'Assemblée nationale, le Président Diomaye est maintenant sommé de se renier une nouvelle fois devant les Sénégalais, après la nomination de Samba Ndiaye, pourtant membre de la coalition Diomaye Président », a déclaré le candidat déchu à la présidentielle de 2024.



Pour Thierno Alassane, la réaction de Sonko, donnant écho favorable aux revendications sur la nomination de Samba Ndiaye est une « humiliation » pour le Chef de l’Etat qui selon lui, a décidé « en fin d’agir comme un président ».



« Qui pour croire à une vague d'indignation spontanée qui viendrait des militants de base outrés, et non à une cabale montée par des voix autorisées de la Pastefie. Ces mêmes voix étaient muettes devant des nominations autrement plus scandaleuses et d'autres ralliements bien plus honteux. Où étaient ces "indignés de la 25e heure" lors des nominations de présumés trafiquants de visa, des personnalités impliquées par des rapports de l'IGE ? Ou encore de ceux qui désertent les listes de l'opposition et appellent à voter pour le régime à 3 jours de la campagne ? Diomaye, en agissant enfin comme un président sans consulter son mentor, s'est attiré un rappel à l'ordre public. Une humiliation inutile, si tant est qu'il accepte de se plier », a fustigé l'ancien ministre sous Macky Sall.