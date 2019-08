Non, Kigali Arena n’a pas coûté 6 milliards F CFA

Combien a coûté Dakar Arena ?

Combien a coûté Kigali Arena ?

Conclusion : Kigali Arena n’a pas coûté 6 milliards F CFA

Nous avons envoyé un message à l’administrateur de la page pour demander d’où vient le chiffre concernant le coût de Kigali Arena, mais il n’a pas répondu.Par ailleurs, le secrétaire national à la communication du parti Pastef, El Hadji Malick Ndiaye, a indiqué à Africa Check que la page Ousmane Sonko Mon Président n’a aucun lien avec la formation politique.Dakar Arena est un complexe sportif d’une capacité de 15.000 places construit par l’entreprise turque Summa ,entre 2017 et 2018, à Diamniadio, un nouveau pôle urbain situé à une trentaine de kilomètres de Dakar.Nous avons tenté, en vain, d’entrer en contact avec le directeur général de la Société de gestion des infrastructures du pôle urbain de Diamniadio (Sogip), Gallo Ba, chargée de la gestion de Dakar Arena, pour lui demander le coût de l’infrastructure.Nous avons également envoyé plusieurs courriers électroniques à l’entreprise turque, sans succès.Toutefois, lors de la cérémonie officiel de lancement des travaux en mai 2016, le site du magazine Jeune Afrique avait indiqué que le coût de Dakar Arena était de 22 milliards de francs CFA En revanche dans un article relatant l’inauguration du complexe sportif, en août 2018, l’agence de presse Apa indiqué que son coût global était de 66 milliards de francs CFA. C’est également le montant qui a été donné par l’agence de presse turque Anadolu Par ailleurs, selon un document de la Direction centrale des marchés publics (DCMP), le complexe sportif Dakar Arena fait partie d’un marché global octroyé en attente directe au groupe turc Summa Turizm pour un coût total de 206.812.353 euros, soit 153.660.000.000 F CFA. Le contrat comprenait également la construction d’un hôtel d’affaires et d’un centre d’exposition.En outre, dans un rapport destiné à l’entreprise turc, il est indiqué que Summa va réaliser le prochain stade olympique prévu à Diamniadio pour un coût de 250 millions d’euros, soit environ 163,9 milliards F CFA.Kigali Arena est un complexe sportif de 10.000 places qui, comme Dakar Arena, a été construit par l’entreprise turque Summa.Lors de son inauguration, le 9 août 2019, les médias rwandais, dont le quotidien New Times ont souligné que les travaux n’ont duré que six mois, sans en préciser le coût.Nous avons contacté le secrétaire permanent du ministère rwandais des Sports et de la Culture, John Ntigengwa. Mais les questions que nous lui avons envoyées par courrier électronique le mercredi 21 août 2019 n’ont pas encore obtenu de réponse.Nous avons également adressé des messages au ministère de l’Economie et des Finances ainsi qu’à celui des Infrastructures, qui ne nous ont pas répondu non plus.Africa Check a tout de même pu consulter un rapport établi en décembre 2018 par le cabinet Exotix Capital (devenu Tellimer courant 2019) pour le compte de l’entreprise Summa. Dans le document il est indiqué que le contrat pour la construction de Kigali Arena (prévue en 2019), sous forme de partenariat public-privé sera de 104 millions de dollars, soit environ 61 milliards de francs CFA (au taux du 21 août 2019). Le document indique que l’investissement de l’entreprise Summa sera de 30 millions de dollars, soit environ 17,7 milliards de francs CFA, et que le Rwanda s’est engagé à mettre une enveloppe de 31 millions de dollars, environ 18,3 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des 43 millions de dollars restants (25 milliards F CFA) le rapport précise qu’ils feront l’objet d’un emprunt.Le document indique par ailleurs que l’entreprise Summa a eu à exécuter d’autres marchés – dont un centre de conférence et un hôtel – pour le compte du gouvernement rwandais pour une valeur de 173 millions de dollars, soit environ 102,2 milliards F CFA.Les ouvrages sont d’ailleurs visibles sur le site web de l’entreprise.Selon des internautes sénégalais, le complexe sportif Kigali Arena, construit dans la capitale rwandaise a coûté 6 milliards F CFA, là où une infrastructure quasi similaire a valu au Sénégal 66 milliards F CFA.L’information qui a beaucoup circulé, à travers un photomontage partagé sur les réseaux sociaux, a suscité beaucoup de commentaires, d’aucuns s’offusquant notamment du grand écart sur le coût des deux infrastructures, d’autant que Dakar Arena ne compte que 5.000 places de plus que Kigali Arena.Toutefois, dans un rapport de 2018 (donc avant la construction de l’infrastructure) destiné à l’entreprise turque Summa et consulté par Africa Check, il est indiqué que le coût du projet Kigali Arena sera de 104 millions de dollars, soit environ 61 milliards F CFA.