Non désiré au Barça, Moussa Wagué proposé au Besiktas par son agent

Pas dans les plans de Quique Setien, Moussa Wagué n’a pas non plus la chance d’être dans les éléments que désire son successeur, Ronald Koeman. Le latéral droit sénégalais du FC Barcelone est toujours en quête d’un nouveau club où il peut avoir du temps de jeu, après son prêt à l’OGC Nice la saison dernière. Et sa prochaine destination pourrait être la Turquie, selon Africa Top Sports.



A en croire les médias turcs, Wagué a été proposé au Besiktas par son agent. Alors que le championnat turc démarre le 13 septembre prochain, cette formation envisage de renforcer son effectif.



Le dossier de Moussa Wagué serait actuellement à l’étude.