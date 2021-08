Non-paiement prime Covid-19: les agents de santé Gaspard Camara en colère

Les agents de santé de Gaspard Camara ont tenu un sit-in devant les locaux de ladite structure sanitaire pour réclamer le paiement de leurs indemnités pour leur implication dans la lutte contre le Covid-19. Soutenus par "And Gueusseum", ils ne comptent pas reculer.



« Le président de la République a alloué une prime Covid aux agents de santé du Sénégal. Alors, cette prime a été remise au ministre de la Santé et de l’Action Sociale. Le ministre a donné une part. On est restés 6 mois sans recevoir l’autre partie. Il y a ceux qui n’ont encore rien reçu dont le district nord de Nabil Choucair, les gens n’ont rien reçu. Pareil pour le district de Ouakam, et Colobane », dénonce Abdoulaye Malick Gueye leur porte-parole.



Toutefois, Abdoulaye Malick Gueye et ses camarades interpellent le président de la République et le ministre de la Santé à rétablir la situation. « Nous appelons le président de la République à venir au secours de ces agents. Nous interpellons aussi le ministre de la Santé. Les primes étaient estimées à 300 mille. 50 mille pour 6 mois. Certains ont reçu 150 mille, d’autres viennent de recevoir leur deuxième tranche de 150 mille. D’autres n’ont rien reçu. Donc nous l’interpellons pour qu’il rétablisse la situation », a interpelle M. Gueye au micro de Walf radio.