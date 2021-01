Non-paiement salaires « travailleurs fictifs »: des syndicalistes de Dakar Dem Dikk menacent

La situation risque d'être très tendue à la société publique de transport en commun dans les prochains jours. Le Syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Dem Dikk (Snt/3D) exige le paiement des salaires d’agents présentés comme fictifs par le nouveau Directeur général de la boîte, Oumar Boun Khatab Sylla en remplacement de Me Moussa Diop. Des mouvements d’humeur sont annoncés à partir de lundi si la situation perdure.



« Le Directeur général avait fait une déclaration par rapport à une présomption de travailleurs fictifs du Dakar Dem Dikk. Il avait dit que si ces gens se présentent ils vont être payés. Mais, jusqu’au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore entrés dans leurs fonds. C’est une situation extrêmement difficile pour ces travailleurs-là », a pesté Masseck Ndiaye, Secrétaire général du Snt 3D.



Qui a ajouté sur la Rfm que les travailleurs en question se sont présentés au niveau de la direction général depuis vendredi dernier et lundi, mais ils n’ont pas été payés.



M. Ndiaye a informé avoir contacté la direction générale de la boîte qui lui a signifié qu’elle est dans les derniers réglages.



Ces syndicalistes dénoncent avec la dernière énergie ce qui se passe actuellement à DDD. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure dès lundi, si les salaires ne sont pas payés d’ici demain vendredi.



Face à la presse vendredi passé, le nouveau Dg de DDD avait déclaré avoir commandité un audit du personnel qui lui aurait montré qu'il y a 200 employés fictifs créés par son prédécesseur Me Moussa Diop.