Non-respect des accords signés : le Syntras prêt à paralyser le système de santé

«Le Syntras accuse le gouvernement de toutes les difficultés qui surviennent dans le secteur de la santé des populations sénégalaises. » Ces accusations sont de Souleymane Jo Mané et Cie qui ont fait face à la presse ce vendredi matin.



Et si la situation n’es pas rétablie jusqu’au mois de mars, ils menacent de paralyser le système sanitaire puisque des discussions sont en train d’être menées avec leurs camarades des autres syndicats afin d’unir leurs forces pour pousser l’Etat à se mettre dans de meilleures dispositions.



Les syndicalistes, très remontés contre l’Etat pour ne pas avoir respectés les différents accords signés avec eux dénoncent les manquements tels que l’absence : de valorisation des années de contractualisation pour les contractuels ; de mesures prises pour l’amélioration de formation professionnelle et l’assurance du plan de carrière des personnels paramédicaux ; le relèvement du niveau de recrutement au Bac à l’Endss qui n’a toujours pas été évalué, entres autres.



Mais dans l’urgence Le Secrétaire général du Syntras que l’Etat doit s’acquitter du paiement du fonds de motivation des agents de santé pour les deux derniers trimestre de l’année 2018, la rémunération des contractuels du ministère de la Santé pour le mois de décembre 2018, ainsi que le recrutement des agents de santé pour l’année 2018.



Déterminés à obtenir gain de cause ils interpellent les différents candidats à la présidentielle qui doivent, selon eux, «prendre l’engagement de soumettre une politique de santé bien élaborée avec des objectifs stratégiques bien planifiés et les sources nécessaires pour mise en œuvre clairement identifiées et les sources de financement précisées.»