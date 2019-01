Nouveau W.A.C.S. : Macky Sall décide de mettre 2 millions de dollars pour sa construction

Le président de la République vient d’annoncer l’octroie d’un terrain au Collège Ouest-Africain des Chirurgiens ( W.A.C.S. ). Avant d'ajouter qu'il financera sa construction et son équipement. Le chef de l’Etat l’a fait savoir, ce jeudi 24 janvier lors de la cérémonie de la 59ème conférence annuelle scientifique des chirurgiens qu’il a présidée à Dakar.



«Je me réjouis du thème de votre 59ème conférence annuelle : "Assurer l’accès aux soins chirurgicaux". La formule est d’une précision chirurgicale. La problématique plus générale de l’accès aux soins pour une meilleure santé de nos populations. Le sujet relève trois défis. Premièrement celui de premier soin de qualité, pour le centre de simulation chirurgical du coût de 2 millions de dollars, j’ai pris l’engagement de le réaliser dans les meilleurs délais. Pour doter nos étudiants spécialisés en chirurgie, non pas pour le Sénégal, mais à travers la sous-région, de bénéficier de meilleur standard».



Pour le Président Sall, «le deuxième défi, c’est le défi d’un plateau médical adéquat. Ce qui pose la question des équipements chirurgicaux et de leur entretien. Enfin vient le défi du coût de l’acte des soins chirurgicaux. Ce défi rappelle que la disponibilité des ressources humaines et matérielles ne garantit pas nécessairement l’accès au soin si on ne peut pas supporter le coût. Cela nous interpelle, pouvoir public et praticiens de la santé ».