Nouveau décret modifiant la Cmu : " C'est trés inélégant M.Macky Sall", dixit Dr Abdoulaye Bousso

Dans un décret signé le 27 mars et modifiant la Couverture maladie universelle ( Cmu), le président sortant Macky Sall décréte la création d'une personne morale de droit public dénommée ( l'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle), en abrégé "SEN-CSU" . Elle est dotée de l'autonomie administrative et financiére et placée "sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Equité sociale et de la tutelle financiére du Ministère en charge des Finances".



Réagissant á ce nouveau décret, Dr Abdoulaye Bousso s'est posé la question á savoir : "Pourquoi modifier maintenant le décret de l’agence de la couverture maladie universelle?"



Avant d'enchainer, "C’est très inélégant M. Macky Sall".



L’ancien directeur du Centre d’opérations d’urgence sanitaire du Sénégal a soutenu sur X ( ancienne Twitter) que : "Le programme du Président Diomaye Faye prévoit de réorganiser la CMU en CSU.Macky se précipite pour changer le décret. Il devait continuer sa logique et nommer le directeur général, car jusqu’à la nomination du DG, il n’y a personne pour gérer cette agence du moment où la CMU est dissoute !"



Et de conclure en se demandant "C’est quoi le but ???"

Aminata Diouf

