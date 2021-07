Nouveau drame en Méditerranée : 57 morts dans un naufrage

Près de 60 migrants cherchant à rejoindre l'Europe, parmi lesquels des femmes et des enfants, sont morts noyés lundi dans un naufrage au large de la Libye. Dans la Manche, les patrouilles de la Marine Nationale ont porté secours ces derniers jours à plus de 160 migrants.



« Au moins 57 migrants se sont noyés dans un naufrage au large de Khoms aujourd'hui », a communiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)a précisé l'OIM. La ville de Khoms est située à 120 kilomètres de la capitale Tripoli sur la côte ouest de la Libye, pays d'Afrique du Nord plongé dans le chaos depuis 2011.



20 femmes et deux enfants parmi les victimes

« Les survivants qui ont parlé à notre personnel ont déclaré que 20 femmes et deux enfants faisaient partie de ceux qui ont perdu la vie », a ajouté l'OIM sur son compte Twitter, en pointant "une autre tragédie" migratoire sur cette « route dangereuse ».



L'OIM ne précise pas les nationalités des migrants, mais des images diffusées par l'organisation montrent des travailleurs humanitaires distribuant eau et colis alimentaires aux survivants visiblement épuisés, tous semblent originaires de pays d'Afrique subsaharienne.



Quatre-vingt-huit migrants ont été « secourus » au large de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord de trois embarcations distinctes, a indiqué la préfecture maritime.



Le centre régional de surveillance et de sauvetage (Cross) a d’abord été avisé qu’une embarcation se trouvait « en difficulté » au large de Boulogne-sur-Mer.



Un patrouilleur de la Marine nationale a alors récupéré 11 naufragés, dont deux femmes, et les a déposés au port de Boulogne-sur-Mer où ils ont été pris en charge par la police aux frontières, a indiqué la préfecture maritime dans un communiqué.



Dimanche, ce sont quatre-vingt migrants, dont vingt enfants, qui ont été repérés dans le même secteur et ramenés sur le territoire français.