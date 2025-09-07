Réseau social
Nouveau gouvernement : Ousmane Diagne, Jean Baptiste Tine et Mountaga Diao remerciés



Nouveau gouvernement : Ousmane Diagne, Jean Baptiste Tine et Mountaga Diao remerciés
Le gouvernement II du Premier ministre, Ousmane Sonko, a été dévoilé ce samedi 6 septembre 2025. Il est composé de 25 ministres et de 6 secrétaires d'État.

Trois anciens ministres du premier gouvernement ont été remplacés. Il s'agit d'Ousmane Diagne (Justice), de Jean Baptiste Tine (Intérieur) et de Mountaga Diao (Tourisme et Artisanat).
Aminata Diouf

Dimanche 7 Septembre 2025 - 01:49


