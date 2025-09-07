Nouveau gouvernement : Ousmane Diagne, Jean Baptiste Tine et Mountaga Diao remerciés

Le gouvernement II du Premier ministre, Ousmane Sonko, a été dévoilé ce samedi 6 septembre 2025. Il est composé de 25 ministres et de 6 secrétaires d'État.
Trois anciens ministres du premier gouvernement ont été remplacés. Il s'agit d'Ousmane Diagne (Justice), de Jean Baptiste Tine (Intérieur) et de Mountaga Diao (Tourisme et Artisanat).
