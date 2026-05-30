Nouveau gouvernement : la liste sera publiée ce dimanche, annonce RFM

La liste du nouveau gouvernement sera publiée ce dimanche, annonce RFM. Après la nomination du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo et la dissolution de l'ancien gouvernement, l'opinion nationale reste dans l'attente de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale.
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé, lundi 25 mai, l'économiste Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre. Il remplace Ousmane Sonko, en poste depuis avril 2024.
Au moment de sa prise de fonction, le chef de l'État a chargé le nouveau Premier ministre de proposer, dans les meilleurs délais, une liste de ministres et de secrétaires d'État devant composer le prochain gouvernement. Celui-ci sera un gouvernement de mission, un gouvernement d'action et de résultat au service de la République.
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé, lundi 25 mai, l'économiste Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre. Il remplace Ousmane Sonko, en poste depuis avril 2024.
Au moment de sa prise de fonction, le chef de l'État a chargé le nouveau Premier ministre de proposer, dans les meilleurs délais, une liste de ministres et de secrétaires d'État devant composer le prochain gouvernement. Celui-ci sera un gouvernement de mission, un gouvernement d'action et de résultat au service de la République.
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