Nouveaux affrontements entre partisans de Sonko et ceux de Doudou Ka à Ziguinchor

Les partisans de Doudou Ka et ceux d’Ousmane Sonko remettent ça. Deux semaines après leurs échauffourées lors d’une visite de l’opposant à Ziguinchor, il se sont affrontés à coups de jets de pierres et de coups-de-poing à l’aéroport de Ziguinchor.



Après son Mega meeting tenu hier samedi dans la capitale du Sud, le leader de Pastef Les Patriotes devait reprendre l’avion, ce dimanche, pour Dakar. Au même moment, des militants de Doudou Ka attendaient l’arrivée de leur leader à l’aéroport. Les deux camps se sont retrouvés face à face sur les lieux.



À bord de son véhicule noir qui tentait d’entrer à l’intérieur de l’aéroport, Sonko a trouvé sur place une foule immense de militants de Doudou Ka qui l’ont attaqué, selon la RFM.



La police et l’armée sont intervenues pour calmer les nerfs