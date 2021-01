Nouvel accrochage entre troupes indiennes et chinoises à leur frontière himalayenne

L’affrontement a eu lieu vendredi dernier, le 22 janvier, mais n’a été révélé que ce lundi matin par les militaires indiens. Il s’est produit près de la localité de Nakula, à la frontière sino-indienne située au niveau de l’État indien du Sikkim. Ce n’est normalement pas une zone contestée, mais les patrouilles sont plus régulières et vigilantes à cause des tensions actuelles.



Selon l’armée indienne, les troupes chinoises sont entrées sur son territoire avant d'être repoussées, mais cela reste à confirmer. C’est une forêt très dense et la frontière est souvent floue. New Delhi parle de 20 soldats chinois blessés pour 4 Indiens et maintient que le différend a ensuite été réglé par les officiers sur place.



Infrastructures militaires chinoises en construction

Ce qui est plus inquiétant, c’est que les pourparlers entre les deux états-majors sur ces différends frontaliers sont au point mort. Ils durent depuis le mois de juin.



D'après un analyste militaire indien, « l’armée chinoise est en train de construire d’importantes infrastructures militaires offensives au Tibet, à moins de 200 km de la frontière indienne ». Celles-ci pourraient être utilisées pour des attaques chinoises à partir du printemps, quand le climat sera plus clément.