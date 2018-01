Nouvel appareil de radiothérapie à l'hôpital Le Dantec : 60% des malades pourront être guéris

Le nouvel appareil de radiothérapie est venu à son heure, si l’on se fie au propos du chef de service de radiothérapie de l’hôpital Aristide Le Dantec. Le Docteur Mamadou Moustapha Dieng a souligné que ledit appareil constitue un élément extrêmement important qui vient d’être ajouté à notre arsenal thérapeutique, permettant de répondre à l’attente de nos patients.



Selon la blouse blanche la radiothérapie à elle seule peut guérir un tiers des malades. Et, associée aux autres, elle intervient dans presque 60% de la guérison des malades.



Par ailleurs, le Dr Dieng a également indiqué lors de la visite des équipes techniques que pour l’instant, environ 50 malades sont en attente, et leurs dossiers sont à l’étude. Pour cela il y a un comité qui valide la sélection et qui autorise les malades à entamer la radiothérapie.



A l’en croire, une formation a débuté avec les techniciens venus de Rabat, de Turquie et de Paris pour assurer le transfert de compétence du corps médical. «Cela va nous permettre d’acquérir les compétences et les aptitudes nécessaires à une utilisation sûre et rationnelle de cet équipement.», a-t-il annoncé sur Aps.