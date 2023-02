Nouvel échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie

Samedi, une colonne de bus blancs roulant sur la neige, s’est arrêtée au point de contact entre les forces russes et ukrainiennes. En sont sorties plusieurs dizaines de prisonniers ukrainiens, pris en charge par les services de sécurité. Au total, 116 prisonniers ukrainiens ont retrouvé la liberté, dont 87 soldats des forces armées, mais aussi des membres de la défense territoriale, de la Garde nationale, ainsi que des garde-frontières.



La partie russe a également rendu les corps de Christopher Parry, 28 ans, et Andrew Bagshaw, 47 ans, deux volontaires britanniques tués à Soledar (lire ci-dessous), ainsi que celui d’un soldat volontaire ukrainien, ancien de la Légion étrangère française.



Monnaie d'échange

Le ministère de la Défense russe a annoncé que 63 prisonniers russes avaient été échangés, sans divulguer de quelle catégorie de soldats il s’agissait.



Depuis le début de la guerre, les autorités ukrainiennes ne cachent pas que constituer des prisonniers russes permet à Kiev d’obtenir une monnaie d’échange pour faire revenir les prisonniers ukrainiens à la maison.



Or selon les sources officielles, il y aurait encore 3 000 soldats ukrainiens prisonniers, tandis que 1 5000 personnes, des militaires comme des civils, sont considérées comme disparues.