Nouvel effondrement d'immeuble au Sénégal : un mort et trois blessés enregistrés à Sédhiou

Un immeuble en construction de trois étages s'est effondré lundi 11 août 2025 dans le quartier Dembaya à Sédhiou (sud), selon des informations relayées par la RFM. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de trois blessés, tandis qu'une quatrième personne serait encore coincée sous les décombres. Les secours sont mobilisés pour tenter de retrouver ce dernier survivant.



Ce drame s'ajoute à une série noire d'effondrements au Sénégal. Le 25 juin dernier, un immeuble de quatre étages s'était écroulé à Touba, causant la mort de 11 personnes . En moins de deux mois, la région de Touba a enregistré 14 décès liés à cinq effondrements distincts, selon les autorités locales .