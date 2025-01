Nouvelle attaque au Nord du Bénin : Les confidences d’un responsable de l’armée

Les Forces de Sécurité et de Défenses béninoises sont à nouveau éprouvées. Partie comme une rumeur aux premières heures de ce jeudi 9 janvier 2025, les informations ont été finalement confirmées par un responsable de l’armée joint par la rédaction de votre quotidien La Nouvelle Tribune. Il s’agit selon ce haut gradé d’un total de 28 morts enregistrés dans les rangs des Forces de Sécurité et de Défenses béninoises.



L’attaque a eu lieu dans l’après-midi de ce mercredi 8 janvier, selon notre source. Toujours selon les confidences qui ont été faites par ce dernier, un ratissage conduit par le commandant du fuseau est en corps. La dépouille des soldats béninois tombés au front est rapatriée par hélicoptère, selon les précisions qu’il a apportées. L’attaque a eu lieu au niveau de « Point Triple », située au niveau du Bénin-Burkina-Niger.



« La riposte a été immédiatement engagée par les aéronefs et les troupes au sol », a-t-il précisé. Il note également que les dispositions sont prises pour évaluer de manière réelle l’ampleur des dégâts tout en rassurant que la position est sous contrôle par les forces de sécurité et de défense béninoises.