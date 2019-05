Nouvelle embuscade du groupe EI dans l'est de la Syrie

Selon des sources proches du gouvernement syrien, l’attaque menée par le groupe Etat islamique près de la ville d’al-Sukhna, au nord-est de la cité antique de Palmyre, a fait des morts et des blessés dans les rangs de l’armée.



Les jihadistes ont utilisé lors de cette embuscade des missiles anti-chars guidés dont certains ont atteint leurs cibles. Le 16 mai dernier, le groupe Etat islamique a attaqué un convoi de l’armée syrienne au sud-ouest de Palmyre, dans le centre du pays.



Chassé de la région frontalière avec l’Irak par les Forces démocratiques syriennes soutenues par Washington, l’EI s’est regroupé dans la vaste région désertique de la Badia, à l’ouest de l’Euphrate. Depuis le mois de mars, les jihadistes ont multiplié les attaques de guérilla contre l’armée syrienne et ses alliés, qui ont perdu des dizaines de soldats, tués ou capturés par le groupe Etat islamique.



Les troupes gouvernementales ont envoyé d’importants renforts pour tenter de sécuriser, sans grand succès, l’autoroute de l’est, qui relie Palmyre à Deir Ezzor, non loin de la frontière avec l’Irak.



Des soldats russes participent aux opérations de ratissage dans le désert de la Badia, où les jihadistes, dont le nombre dépasserait un millier de combattants, disposent de caches d’armes et des réserves de nourriture et d’eau.