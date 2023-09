Nouvelle interdiction du rassemblement du F24 prévu ce vendredi

Le Préfet de Dakar a sorti un arrêté portant interdiction d'un rassemblement sur la voie publique prévu ce vendredi 15 septembre, de 15 heures à 19 heures, à la Place de la Nation, par messieurs Samba LOUM, Latyr NDOYE et Papa Diallo SYLLA, au nom d'une structure dénommée « mouvement Y EN A MARRE ».



Mor Talla Tine a évoqué deux raisons pour justifier cette interdiction : Il s’agit des risques de troubles à l'ordre public, et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Le Commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera Article premier: Est interdit le rassemblement projeté le vendredi 15 septembre.