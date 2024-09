Nouvelle nuit de bombardements israéliens sur le sud du Liban

Ce qu'il faut retenir

► Israël continuera de frapper le Hezbollah au Liban, a affirmé ce mardi Benyamin Netanyahu dans une vidéo, alors que les échanges de tirs transfrontaliers entre l’armée israélienne et le mouvement islamiste se poursuivent.



► Le Hezbollah a annoncé qu'un de ses responsables militaires, le commandant Ibrahim Mohammed Kobeissi, est mort dans la frappe israélienne qui a eu lieu mardi sur la banlieue sud de Beyrouth.





Au moins 558 personnes sont mortes et plus de 1 500 blessées pour la seule journée de lundi, soit le bilan le plus lourd au Liban depuis la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël. C’est peut-être même la journée la plus meurtrière au Liban depuis la fin de la guerre civile.



► La présidence slovène du Conseil de sécurité de l'ONU annonce que l'instance allait se réunir en urgence ce mercredi 25 septembre en fin d'après-midi à New York.