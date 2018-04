OFFICIEL : Dirk Kuyt sera l'entraineur des U19 de Feyenoord la saison prochaine

Moins d'un an après avoir mis un terme à sa carrière de joueur après un ultime sacre et un triplé avec le Feyenoord, Dirk Kuyt a été nommé entraîneur des moins de 19 ans du club de Rotterdam.



Dirk Kuyt va prendre fonction àpartir de la saison prochaine ainsi, il pourra mettre en pratique ce qu’il a appris durant sa formation de coach. Toutefois, le joueur n’a pas de doute et estime qu’il pourra beaucoup apporter à ses jeunes.

« Je suis convaincu que je peux leur transmettre mes qualités et mon expérience, comme je l’ai fait avec les jeunes garçons au cours de mes deux dernières saisons en tant que joueur », a-t-il expliqué sur le site officiel du Feyenoord.