OFFICIEL: Liverpool accepte un contrat de 75 millions de £ avec Van Dijk

Les deux clubs se sont rendus sur Twitter mercredi soir pour confirmer qu'ils avaient convenu d'un accord pour le Néerlandais, qui devrait empocher environ 180 000 £ par semaine à Anfield.



L'opération sera conclue lorsque la fenêtre de transfert sera rouverte le 1er janvier 2018.



Le but est une somme record pour un défenseur, battant le record précédent de 52 M £ établi lorsque Manchester City a attiré Benjamin Mendy à l'écart des champions de France Monaco durant l'été.



Liverpool a tenté de signer le Van Dijk l'été dernier, mais a été contraint de retirer son intérêt lorsque les «Saints» ont menacé de les dénoncer pour une «approche illégale».



L'équipe de Jurgen Klopp était prête à payer 60 M £ pour le joueur alors, mais compte tenu de leurs difficultés défensives occasionnelles jusqu'à présent cette campagne et le mauvais sang entre les côtés, ils ont été contraints de proposer leur accord, avec l'ancien club Celtic s'attend à faire 7,5 millions de £ du déménagement.



Manchester City avait déjà été fortement liée à un mouvement pour le joueur alors qu'ils cherchaient une couverture au centre-moitié, tandis que Chelsea aurait également fait une enquête dans un passé récent, mais c'est Liverpool qui a remporté la course pour sa signature .



Le joueur de 26 ans a révélé son désir de jouer pour les 'Reds' et de travailler sous Jurgen Klopp durant l'été et il semble maintenant avoir l'occasion de faire exactement cela.



Van Dijk n'a participé à aucun des trois derniers matchs de Southampton au milieu de rumeurs selon lesquelles il était sur le point de quitter le club, les soupçons se révélant justes.



Liverpool a assigné le défenseur au maillot numéro quatre.