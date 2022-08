OM: Bamba Dieng n’est pas dans le groupe qui doit aller à Brest

Le jeune international sénégalais Bamba Dieng ne fera pas le voyage avec ses coéquipiers à Brest. Il ne fait pas partie du groupe choisi par le coach Tudor, pour disputer la deuxième journée de Ligue 1.



La situation de l’attaquant sénégalais de 22 ans reste complexe. L’OM souhaite le vendre cet été. Et, à vrai dire, les dirigeants marseillais le voient plus comme une possible valeur marchande que comme un atout sportif, pour le moment.



De son côté, Bamba Dieng ne veut pas partir : c’est, ou c’était, son idée première. Le joueur est en effet en pleine réflexion, et reste à l’écoute d’éventuelles offres, rapporte RMC Sport.