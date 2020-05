OM: Christophe Galtier et Leonardo Jardim sondés pour remplacer André Villas-Boas

Des intermédiaires proches du Comex de l'OM n'ont pas attendu les derniers rebondissements pour envisager l'après André Villas-Boas. Lors de la deuxième quinzaine du mois d'avril, l'entourage de Christophe Galtier a ainsi été sondé. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le LOSC, le technicien a fait savoir qu'il était concentré sur la suite de son aventure avec le club nordiste alors que son président Gérard Lopez n'a guère apprécié la manoeuvre. « Super le projet lillois ! », avait ironisé Jacques-Henri Eyraud dans un texto adressé à Andoni Zubizarreta, le 16 février dernier au soir, juste après la victoire marseillaise au stade Pierre-Mauroy (2-1). Mais il semble que le profil de Galtier, ancien entraîneur adjoint ou intérimaire de l'OM en des temps difficiles (1999-2001) corresponde à la nouvelle donne voulue par Eyraud, avec moyens limités et joueurs du centre de formation ou prometteurs à valoriser.



Le profil de Leonardo Jardim a aussi été examiné



Autre technicien dont le nom revient dans le landernau marseillais, et qui aurait été récemment examiné : Leonardo Jardim (45 ans). « JHE » a toujours apprécié cet entraîneur qui a connu quatre belles saisons à la tête de Monaco avant un double limogeage. Habitué de la L1 et des politiques de trading, aussi roué et pragmatique que Villas-Boas, il adore Marseille. Mais il a un prix, élevé, et un proche, contacté, a avoué son scepticisme. L'OM a aussi pris des informations sur Bruno Genesio mais aucun contact direct n'a été lancé.



Beaucoup de techniciens intéressés sont ainsi en attente du montant des rémunérations possibles, et celui-ci ne devrait plus atteindre les cimes Rudi Garcia (350 000 € brut mensuels après sa prolongation d'octobre 2019) ou AVB (300 000 € brut, mais il bénéficiait du régime des impatriés). Guère fan des profils type Bielsa, et après une relation idyllique avec le corporate Garcia suivie d'une expérience mouvementée avec le libre-penseur Villas-Boas, il apparaît peu probable qu'Eyraud aille vers des personnages trop animés, comme Gabriel Heinze.