OM - L’agent de Florian Thauvin monte au créneau

Attendu en début d’année 2020 après avoir subi une opération liée à une lésion de la cheville, en septembre dernier, Florian Thauvin (27 ans) a finalement vu son absence se prolonger. C’est ce qu’a confié André Villas-Boas, son entraîneur à l’OM, avant le match à Bordeaux dimanche (0-0). Canal Plus révélait alors lundi que l’international français souffrirait d’une arthrose au talon, expliquant sa convalescence prolongée. Une version qu’a tenu à démentir son agent, Jean-Pierre Bernès, sur le plateau de Late Football Club, toujours sur la chaîne cryptée, lundi soir.



« Sa cheville est parfaitement rétablie. Le joueur peut reprendre ses activités à l’extérieur. Désormais, c’est un problème physique. On va revoir Florian Thauvin cette saison, oui. Quand on a été arrêté trois ou quatre mois, ou plus, il faut un certain laps de temps pour se préparer. Thauvin est en pleine forme. Les médecins ont convenu qu’il faut maintenant que le joueur se prépare physiquement pour rejouer », a confié l’agent de l’attaquant olympien. Reste désormais à connaître la date du retour de Florian Thauvin, sur qui André Villas-Boas espère pouvoir compter afin de décrocher une place en Ligue des Champions à l’issue de la saison.



Foot Mercato