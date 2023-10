OM-OL : Gianni Infantino s’en mêle !

Les images de la soirée du 29 octobre ont fait le tour du monde. Bus cassés, joueurs choqués, entraîneur ensanglanté… des incidents graves qui s’accumulent en Ligue 1. Une bien mauvaise pub pour la LFP, en pleine négociation pour les droits TV. Mais face aux actes dramatiques survenus aux abords du Stade Vélodrome avant le choc entre les deux Olympiques, la FIFA ne souhaite rien laisser passer non plus.



«Il n’y a absolument pas de place pour la violence dans le football, sur le terrain ou en dehors. De tels événements, comme ceux survenus à Marseille avant le match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, n’ont pas leur place dans notre sport ni dans notre société, et j’en appelle aux autorités compétentes pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises. Sans exception, dans le football, tous les joueurs, entraîneurs et supporters doivent être en sécurité pour profiter de notre sport», réagit Gianni Infantino, dans un communiqué qui nous a été transmis.