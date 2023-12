OM-OL : le grand retour de Pape Gueye !

Suspendu quatre mois par la FIFA dans le cadre de son précédent transfert à Watford, le milieu international sénégalais Pape Gueye est dans le groupe marseillais qui doit affronter Lyon ce mercredi. Il peut faire son retour lors de l’Olympico.



Une excellente nouvelle pour son entraîneur qui compte sur lui et qui attend son retour avec impatience.



« Pape Gueye est disponible, il pourra jouer. Il peut jouer 1min / tout le match mais on verra. Je veux d'ailleurs le remercier, il a joué des matchs amicaux pour essayer de se mettre au niveau. Mes compliments à lui, je le vois, il donne son maximum pour l'équipe », a confié Gattuso en conférence de presse d’avant match.



Le milieu de terrain sénégalais s’est préparé pour être opérationnel début décembre, date de son retour à la compétition. Le 18 novembre dernier, il a disputé une rencontre amicale de National 3 entre l’OM et l’Olympique de Valence pour retrouver du rythme.



Un match sans encombre pour le vainqueur de la CAN 2022, qui a joué en sentinelle et qui a prouvé qu’il n’avait rien perdu de ses sensations malgré la défaite anecdotique des siens.



De quoi permettre au milieu international sénégalais aux 17 sélections qu’il n’a rien perdu de son talent et qui va devoir cravacher pour tenter d’obtenir une place pour la CAN 2024 en janvier prochain.