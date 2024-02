OM : Pape Gueye en colère contre Longoria

Les relations entre Pape Gueye et l’OM ne sont plus au beau fixe depuis quelques semaines. Le club marseillais, à travers son président, Pablo Longoria, accuse le joueur d’ignorer ses offres de prolongation. Alors que Marseille a décidé de se séparer de Pape Gueye cet hiver, le Sénégalais se défend des accusations à son encontre.



Pablo Longoria déçu de Pape Gueye

De retour de sa longue suspension, Pape Gueye n’a pu disputer que trois bouts de matchs avec l’OM cette saison. Le Sénégalais s’est ensuite envolé en Côte d’Ivoire pour jouer la CAN 2023 avec son pays. C’est d’ailleurs au cours de la compétition que Pape Gueye a appris que l’OM l’avait officiellement mis sur le marché. Le président marseillais a notamment fustigé l’attitude du Sénégalais qui n’aurait pas répondu aux offres de prolongation du club, rapporte Goal.



« Pour Pape Gueye, le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. Il s'est très bien entraîné avec nous depuis l'été. Il avait un bon niveau d'engagement à l'entraînement. L'intérêt du club est plus important que l'intérêt du joueur. La non réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une position claire. C'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d'avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter : un de nos problèmes en ce moment est l'engagement », a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse.



Pape Gueye en rogne contre Longoria

De retour en France après l’élimination du Sénégal en 8es de finale par la Côte d’Ivoire, Pape Gueye n’est plus en odeur de sainteté à Marseille. Cependant, l’international sénégalais est particulièrement agacé par l’attitude de Pablo Longoria. Le clan du joueur a confié au journal L’Equipe qu’il avait reçu une première proposition de l’OM l’été dernier et la seconde est arrivée alors que Gueye était déjà en partance pour la Côte d’Ivoire.



A en croire le quotidien français, les représentants de l’ancien havrais ont demandé un entretien avec Pablo Longoria au retour du joueur pour discuter de l’offre ainsi que du projet sportif. Enervé contre Longoria dont il n’apprécie pas le ton employé, le joueur aurait compris qu’il n’était pas important aux yeux du club. L’Olympique de Marseille a d’ailleurs décidé de mettre Pape Gueye au placard s’il ne prolongeait pas et lui chercherait d’ailleurs une porte de sortie avant la fin du mercato.