OM : accord imminent pour le départ de Neal Maupay

C’est clairement le feu du côté de l’Olympique de Marseille, et cette fin de mercato est passionnante. Alors que le club phocéen vient d’officialiser l’arrivée d’Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig, Emerson Palmieri (West Ham) est aussi attendu en terres marseillaises comme révélé en exclusivité par nos soins. Le latéral gauche italien de 31 ans va coûter 1 million d’euros bonus inclus.

Le tout en attendant au moins un défenseur central et un joueur offensif, puisqu’un joueur est attendu derrière, à l’image de Nayef Aguerd comme expliqué par nos soins, alors qu’Edon Zhegrova est l’élu pour l’attaque. Et il n’y a pas que dans le sens des arrivées que ça va bouger, puisqu’en plus d’Adrien Rabiot, plusieurs joueurs risquent de partir.



Un avenir en Italie

Pol Lirola pourrait ainsi rebondir en Italie, où plusieurs clubs sont intéressés, alors que selon nos informations, Derek Cornelius devrait également partir sous peu. Quant à Neal Maupay, il devrait rebondir en Serie A. Selon Sky Italia, un accord est sur le point d’être trouvé entre l’Olympique de Marseille et Sassuolo pour un transfert de l’attaquant de 29 ans, auquel le RC Lens avait également pensé pour se renforcer.



Il ne reste donc plus qu’à attendre le feu vert du principal concerné, qui a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 22 rencontres de championnat la saison dernière. Après une saison à Marseille, qui a levé son option d’achat obligatoire de 4 millions d’euros auprès d’Everton, le franco-argentin va donc découvrir un nouveau championnat.