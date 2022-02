OM: accueil glacial pour Gueye et Dieng à l’OM, les dirigeant marseillais tendus

C'est bien connu, la CAN fait souvent grincer les dents des clubs et cette édition 2022 n'a pas fait exception. Notamment du côté de l'OM. Dans son édition du jour, l'Equipe revient en effet sur le « contraste saisissant » entre la folie de Dakar pour célébrer le titre et l'accueil pour le moins minimaliste des dirigeants marseillais au retour de Bamba Dieng et Pape Gueye.



Quasiment pas de félicitations de la direction

Si le vestiaire était ravi pour ses partenaires, les dirigeants marseillais restent amers et n'ont « quasiment pas échangé avec leurs joueurs pour les congratuler après le sacre », assure le quotidien sportif. Des dirigeants en revanche beaucoup plus actifs pour tenter de faire revenir les deux joueurs en urgence dès lundi en vue du match de Coupe de France contre Nice le lendemain, ce qu'ils n'ont pas obtenu.



Selon Onze Mondial, les dirigeants marseillais n'ont pas apprécié de voir deux joueurs pas forcément prévus de quitter l'OM pour le Sénégal en janvier. Notamment Pape Gueye, qui a décidé d'opter pour les « Lions » de la Téranga quelques semaines avant la compétition. Ces tensions entre les joueurs et la direction vont-elles laisser des traces sur le long terme ?