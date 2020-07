OM: les joueurs ont déjà trouvé un surnom à Pape Gueye

Dans un entretien accordé à La Provence ce vendredi, relayé par les plusieurs sites français, Jordan Amavi n’a pas hésité à faire l’éloge de son nouveau coéquipier Pape Gueye qui semblerait-il «s’inspire de la technique de Pogba et de la récupération de Kanté», pour progresser.



Des mots qui n’ont pas manqué de faire réagir les joueurs olympiens qui lui ont attribué le surnom du champion du monde « La Pioche » justifiant ainsi le fait « qu’il a de longues jambes, et beaucoup de qualités. Il a un peu ce style très fin avec ses longs compas et à l’aise techniquement. Il est discret, mais sur le terrain il va au duel.» Des paroles qui devraient donner le sourire au principal intéressé, dont l’intégration se passe pour le mieux.