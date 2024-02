OMS : le choléra progresse en Afrique, le stock de vaccins s'épuise

Daniela Garone, coordinatrice médicale internationale de MSF, explique que les équipes de médecins sans frontières font face à un nombre grandissant d’épidémies de choléra, notamment en Ethiopie, au Soudan, en Zambie et au Zimbabwe.



En Afrique, plus de 240 000 cas ont été signalés et au moins 4 000 décès depuis l’année dernière. L’OMS a mobilisé 140 experts supplémentaires dans la région, 20 tonnes de matériel d’urgence et débloqué 10 millions de dollars.



Selon MSF tous les doses de vaccins oraux en production jusqu’à la mi-mars ont déjà été attribuées, et la demande de doses ne cesse de croître.



Le choléra affecte les communautés vulnérables déjà frappées par les impacts des conflits et de facteurs climatiques tels que les inondations et les sécheresses. Forcées au déplacement, ces populations doivent souvent vivre dans des camps qui ont un accès limité à l’eau potable, et aux soins de santé.



La pénurie mondiale de vaccins oraux contre le choléra, a déjà incité l’OMS à réduire sa stratégie standard de vaccination à une dose unique, plutôt que deux.