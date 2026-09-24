ONU : Diomaye annonce la candidature du Sénégal au Conseil de sécurité pour la période 2031 - 2032

Le président sénégalais, Diomaye Faye, a annoncé ce jeudi 24 septembre que son pays va présenter sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU), pour la période 2031 – 2032. Il a fait cette déclaration au cours d'une prise de parole, à New York (Etats-Unis), au siège de l’Institution.



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