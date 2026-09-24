Ligue des Nations : les Pays-Bas frustrent l’Allemagne, première réussie pour Jorge Jesus avec le Portugal, Haaland porte la Norvège

En attendant le premier match de Zinedine Zidane à la tête des Bleus, la Ligue des Nations offrait, ce jeudi soir, sept rencontres à partir de 20h45. Dans le groupe 2 de la voie A, l’Allemagne de Jürgen Klopp défiait les Pays-Bas de Xavi. Pour ce choc au sommet très attendu, le sélectionneur allemand optait pour un 4-3-3 avec Havertz, Schade et Adeyemi sur le front de l’attaque.



En face, l’ancien coach du Barça alignait le même dispositif tactique et faisait confiance à Summerville, Brobbey et Gakpo dans le secteur offensif. À la Johan Cruijff ArenA, les visiteurs prenaient rapidement le contrôle des opérations mais butaient sur un bloc néerlandais parfaitement en place. Sur attaque rapide, les Oranje se procuraient même la première situation chaude mais Tah jouait les pompiers de service face à Brobbey (11e). Dans la foulée, Reijnders se chargeait du corner et déposait le cuir sur la tête de Virgil Van Dijk, qui ouvrait le score mais la VAR annulait finalement le but pour une charge sur le portier allemand.



Accrochés et bousculés sur certaines séquences, les Allemands perdaient ensuite Havertz sur blessure mais profitaient finalement d’une action floue pour débloquer la situation. Alors que Brobbey se tordait de douleur et que les Bataves demandaient l’interruption du jeu, la Mannschaft en décidait autrement et Nmecha profitait d’un ballon cafouillé dans la surface pour conclure au près (0-1, 32e).



Dominatrice au fil des minutes, l’Allemagne frôlait même le break quelques minutes plus tard mais Adeyemi, pourtant seul face au but après un service parfait de Brown, ratait l’immanquable (38e). Entré en jeu au cours du premier acte, Ebnoutalib se signalait aussi mais tombait sur un solide Verbruggen. Au retour des vestiaires, les Pays-Bas poussaient pour égaliser mais Ter Stegen sortait le grand jeu face à Dumfries (60e) puis sur une tentative du nouvel entrant Joey Veerman (62e).



Haaland porte la Norvège, le Portugal s’en sort



Dans la dernière demi-heure, Meerdink, pour sa première sélection, nous offrait le raté du soir sur un service idéal de Dumfries (66e). Le buteur de l’AZ espérait se rattraper mais tombait ensuite sur un Ter Stegen XXL ce jeudi soir (73e). En grande souffrance, l’Allemagne de Klopp craquait finalement sur le gong après un extérieur du pied splendide de Ruben van Bommel qui profitait à Gakpo (1-1, 90+2e). Score final : 1-1.





Dans le même groupe, la Serbie a, de son côté, chuté sur le fil (1-2) face à la Grèce. Après une réalisation précoce de Zivkovic (4e), l’ailier d’Arsenal Tzolis a permis aux siens d’égaliser (74e) avant que Douvikas n’offre le succès aux siens (90+5e).



Parmi les autres rencontres du soir, le Portugal de Cristiano Ronaldo accueillait la sélection du Pays de Galles. Pour la première de Jorge Jesus, la Seleção a fait le job. Si CR7 s’est procuré de nombreuses occasions au cours du premier acte, c’est bien Joao Félix qui libérait les siens d’une belle frappe croisée à l’entrée de la surface (1-0, 22e).



En seconde période, les coéquipiers de Neves et Vitinha poussaient encore. Auteur d’un gros raté face au but, Ronaldo passait tout proche du break (49e) avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu (59e). Un manque de réussite qui n’empêchait pas les Portugais de glaner trois points précieux.





Toujours dans cette poule 4 de la voie A, la Norvège peut remercier son serial buteur Erling Haaland, grand artisan du succès de sa sélection face au Danemark (3-2). Idéalement lancés après des réalisations de Bobb (14e) et Haaland (18e), les Norvégiens ont vu les Danois revenir sur un joli coup franc de Damsgaard (25e).



Devant à la pause, la Norvège a une nouvelle fois craqué en seconde période et Hojlund a remis les deux sélections dos à dos (60e). Mais sur un service d’Odegaard, Haaland s’est finalement offert un doublé pour offrir la victoire aux siens (3-2).



Enfin, dans le groupe 3 de la voie B, l’Autriche a battu Israël (3-1) au terme d’un match intense. Malgré l’ouverture du score sur penalty de Schmid (43e), les Israéliens ont fait leur retard après la pause sur une tête d’Abu Farkhi, exclu dans la foulée pour une célébration sanctionnée d’un second carton jaune. Dans les derniers instants, Mwene (90e) et Kalajdzic (90+3e) ont été décisifs.



A noter que le Kosovo, porté par un but tardif de Muriqi, s’est imposé difficilement contre l’Irlande (1-0). Plus anecdotique encore, la victoire (2-0) de la Lituanie face au Liechtenstein lors de la première journée du groupe 2 de la voie D. Pour rappel, plus tôt ce jeudi, Malte était venu à bout de l’Andorre (2-1).





Les résultats



Groupe 2



Voie A



Pays-Bas 1-1 Allemagne : Gakpo (90+2e) / Nmecha (32e)



Serbie 1-2 Grèce : Zivkovic (4e) / Tzolis (74e) et Douvikas (90+5e)



Groupe 4



Portugal 1-0 Pays de Galles : Félix (22e)



Norvège 3-2 Danemark : Bobb (14e), Haaland (18e, 74e) / Damsgaard (25e), Hojlund (60e)



Voie B

Groupe 3



Autriche 3-1 Israël : Schmid (43e, sp), Mwene (90e) et Kalajdzic (90+3e) / Abu Farkhi (55e)



Kosovo 1-0 Irlande : Muriqi (83e)



Voie D

Groupe 2



Liechtenstein 0-2 Lituanie : Michelbrink (53e) et Dolznikov (66e)