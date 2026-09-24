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New York : le Prix du leadership afro-caribéen décerné au président Diomaye Faye



New York : le Prix du leadership afro-caribéen décerné au président Diomaye Faye
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été honoré, ce jeudi 24 septembre, lors de la 12ᵉ édition du Forum international sur le leadership afro-caribéen (IFACL). Sa Haute Représentante et ancienne Première ministre, Aminata Touré, a reçu en son nom cette prestigieuse distinction décernée en marge des événements internationaux en cours à New York.

«En présence de Premiers ministres de pays des Caraïbes, j’ai reçu le prix décerné au Président Bassirou Diomaye Faye par le 12ᵉ Forum international sur le leadership afro-caribéen», a écrit Aminata Touré, saluant «l’engagement panafricaniste» du chef d’Etat «en faveur de la cause des peuples de descendance africaine».
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Dia Koussa

Jeudi 24 Septembre 2026 - 23:58


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