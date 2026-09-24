New York : le Prix du leadership afro-caribéen décerné au président Diomaye Faye

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été honoré, ce jeudi 24 septembre, lors de la 12ᵉ édition du Forum international sur le leadership afro-caribéen (IFACL). Sa Haute Représentante et ancienne Première ministre, Aminata Touré, a reçu en son nom cette prestigieuse distinction décernée en marge des événements internationaux en cours à New York.
«En présence de Premiers ministres de pays des Caraïbes, j’ai reçu le prix décerné au Président Bassirou Diomaye Faye par le 12ᵉ Forum international sur le leadership afro-caribéen», a écrit Aminata Touré, saluant «l’engagement panafricaniste» du chef d’Etat «en faveur de la cause des peuples de descendance africaine».
«En présence de Premiers ministres de pays des Caraïbes, j’ai reçu le prix décerné au Président Bassirou Diomaye Faye par le 12ᵉ Forum international sur le leadership afro-caribéen», a écrit Aminata Touré, saluant «l’engagement panafricaniste» du chef d’Etat «en faveur de la cause des peuples de descendance africaine».
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