New York : le Prix du leadership afro-caribéen décerné au président Diomaye Faye

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été honoré, ce jeudi 24 septembre, lors de la 12ᵉ édition du Forum international sur le leadership afro-caribéen (IFACL). Sa Haute Représentante et ancienne Première ministre, Aminata Touré, a reçu en son nom cette prestigieuse distinction décernée en marge des événements internationaux en cours à New York.



«En présence de Premiers ministres de pays des Caraïbes, j’ai reçu le prix décerné au Président Bassirou Diomaye Faye par le 12ᵉ Forum international sur le leadership afro-caribéen», a écrit Aminata Touré, saluant «l’engagement panafricaniste» du chef d’Etat «en faveur de la cause des peuples de descendance africaine».