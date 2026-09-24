Qualifs CAN 2027 : entrées réussies pour la RD Congo, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Namibie

La première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 s’est ouverte ce jeudi 24 septembre avec plusieurs rencontres disputées à travers le continent. La Namibie, la RD Congo, la Côte d’Ivoire et le Cameroun ont notamment réussi leur entrée en lice, tandis que la Tunisie a laissé filer une victoire face à l’Ouganda.



Au Stade des Martyrs de Kinshasa, la RD Congo a parfaitement lancé sa campagne en battant la Guinée équatoriale 2-0. Avec ce succès, les Léopards se placent en position idéale avant leur match de la 2e journée face au Zimbabwe, lundi.



Le Cameroun a également démarré par une victoire. Les Lions Indomptables ont dominé les Comores 3-1 au stade Roumdé Adjia de Garoua. Ils prennent la tête du groupe G à la différence de buts, devant la Namibie, qui avait battu le Congo 1-0 un peu plus tôt. Le Congo sera leur prochain adversaire, mardi, pour le compte de la deuxième journée.



Dans le groupe G, la Namibie a donc dominé le Congo 1-0. Après une première période sans but, les Brave Warriors ont trouvé la faille pour décrocher les trois points à domicile.



La Mauritanie a de son côté pris le dessus sur la République centrafricaine (3-1). La Libye et le Botswana ont livré un match plus ouvert, conclu sur un score de 2-2.



La Côte d’Ivoire a réussi son entrée en matière avec une victoire 2-0 contre le Ghana, dans un duel ouest-africain très attendu.



Dans les autres rencontres, le Zimbabwe a signé un succès à l’extérieur face à la Sierra Leone (3-2), au bout d’un match spectaculaire. La Tunisie et l’Ouganda, eux, n’ont pas réussi à se départager (1-1).



Résultats du jour



Namibie 1–0 Congo



RD Congo 2–0 Guinée Équatoriale



Mauritanie 3–1 République Centrafricaine



Libye 2–2 Botswana



Côte d’Ivoire 2–0 Ghana



Sierra Leone 2–3 Zimbabwe



Cameroun 3–1 Comores



Tunisie 1–1 Ouganda



