Éliminatoires CAN 2027: la Côte d’Ivoire débute idéalement en dominant le Ghana

Le choc de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2027 a été remporté (2-0) par la Côte d’Ivoire face au Ghana, ce jeudi 24 septembre 2024. Grâce à leur nouveau prodige Malick Yalcouyé, les Éléphants lancent leurs qualifications de la meilleure des manières.



Hervé Renard est de retour avec la Côte d’Ivoire, 11 ans après avoir quitté les Éléphants sur une victoire finale à la CAN 2015. Le hasard lui a fait renouer le fil de son aventure ivoirienne contre le Ghana, l’adversaire qu’ils avaient battu à la CAN équato-guinéenne.



On ne sait à quel point ses Éléphants seront différents de ceux d’Emerse Fae, ex-sélectionneur remercié après la Coupe du monde, mais Hervé Renard peut déjà se targuer d’avoir réussi son premier coup. Et il s’appelle Malick Yalcouyé.



Un but, un penalty provoqué...



Le gamin de 20 ans n’avait jamais connu la sélection A avant d’être appelé par l’entraîneur français pour ces éliminatoires. Pour sa première sélection, sa première titularisation, la pépite qui joue à Brighton (Angleterre) a brillé de mille feux sur la pelouse de Bouaké.



C’est lui, en effet, qui débloque la situation face à un Ghana résistant, en expédiant une belle frappe des 25 mètres pour battre Zigi (44e). Un but bienvenu pour les Ivoiriens, en manque de réalisme, alors que Diomandé et Pépé, les ailes des Éléphants, donnaient pourtant le tournis aux défenseurs ghanéens et que Bonny pesait sur la défense adverse.



Mais c’est bien Yalcouyé qui allait éclipser tous les talents ivoiriens dans cette rencontre en provoquant un penalty moins de dix minutes après le retour des vestiaires. Le spécialiste, Franck Kessié, ne tremble pas et offre le break à ses coéquipiers (58e).



Le Ghana, dominé, n’a pas donné trop de souci à son adversaire, à l’exception d’une frappe à bout portant de Caleb Yirenkyi superbement stoppée par Yahia Fofana (76e). L’une des deux seules frappes cadrées des hommes de Carlos Queiroz.



La Côte d’Ivoire remporte ainsi ce choc de mondialistes, tous deux seiziémistes de finalistes à la dernière Coupe du monde. Les Éléphants ont pratiquement fait la moitié du chemin pour la qualification dans une poule qu’ils partagent également avec la Gambie et la Somalie.



Les Ivoiriens vont se rendre sereinement en Somalie pour la deuxième journée, le mardi 29 septembre. De leur côté, les Black Stars auront intérêt à vite se reprendre en accueillant la Gambie.