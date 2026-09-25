Dakar : la triple-sauteuse Saly Sarr présente ses médailles à la ministre Djirèye Clotilde Coly

La triple-sauteuse Saly Sarr a présenté ce jeudi ses médailles remportée au cours de la saison écoulée à la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, en présence de Pape Serigne Diène, Directeur technique national de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, au cours d’une audience.



Saly Sarr est détentrice d’une victoire au meeting Diamond League de Silésie (Katowice, 23 août 2026), avec un bond de 15,08 m, battant un nouveau record du Sénégal. Elle a également remporté la finale de la Diamond League 2026 (Bruxelles, 4 septembre 2026), avec 14,96 m, devenant la première athlète sénégalaise à remporter le circuit. En outre, elle est détentrice du Titre du premier World Athletics Ultimate Championship (Budapest, 13 septembre 2026), avec 15,06 m.



Selon un communiqué du ministère des Sports, profitant de l’audience, la championne d'Afrique en titre a également exposé son «ambition de continuer à remporter des médailles pour le rayonnement du sport sénégalais».



De son côté, la ministre «l'a assurée de son soutien total et de son accompagnement dans l'atteinte des objectifs fixés», tout en réaffirmant l'engagement de son département à «placer les athlètes sénégalais dans des conditions optimales, afin que d'autres talents puissent suivre l'exemple de la championne».