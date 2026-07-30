ONU : Macky Sall se classe 5ᵉ après le premier vote indicatif du Conseil de sécurité de ce jeudi 30 juillet

L'ancien président sénégalais Macky Sall a recueilli 6 votes « d'encouragement », 7 votes de « découragement » et 2 avis neutres lors du premier vote informel à bulletin secret (straw poll) organisé ce jeudi 30 juillet 2026 par le Conseil de sécurité des Nations unies. Selon des sources diplomatiques relayées par Reuters, ce résultat place l'ancien chef d'État africain au cinquième rang des sept candidats en compétition pour succéder à António Guterres.



À l'issue de cette consultation non contraignante des 15 membres du Conseil de sécurité, l'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Rebeca Grynspan, s'est imposée comme la première favorite de la course en arrivant en tête avec 10 voix d'encouragement, 1 vote de découragement et 4 opinions neutres. Elle est suivie par l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, arrivée en deuxième position avec 9 votes d'encouragement, 2 de découragement et 4 sans opinion. À la troisième place, l'Argentin Rafael Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), crée la surprise avec 7 voix favorables, 2 défavorables et 6 neutres.



L'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet devance immédiatement Macky Sall à la quatrième place. Si elle comptabilise également 6 votes d'encouragement comme le candidat sénégalais, elle cumule moins de votes défavorables, avec 5 votes de découragement et 4 sans opinion.



Le tableau complet du scrutin se termine par l'Équatorienne María Fernanda Espinosa, sixième avec 5 avis favorables, 2 défavorables et 8 sans opinion, puis l'Ougandais Olara Otunnu en septième position avec 2 votes d'encouragement, 5 de découragement et 8 opinions neutres.