Occupation du cimetière de Yoff, litiges fonciers à Mbao : les réponses du gouvernement au député Guy Marius Sagna

A propos du titre foncier 14028/DG sis sur une portion de l'emprise du cimetière de Yoff, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires précise que le terrain en question constitue une « propriété privée régulièrement expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la ville de Dakar, en vue de l'extension dudit cimetière ».



Il rappelle que dans le cadre de l'exécution des travaux du tronçon de la VDN 3, la ville de Dakar avait accordé une autorisation provisoire à l'entreprise Haouar SINTRAO pour l'implantation temporaire de sa base de chantier sur le TF 14029/DG compris dans l'assiette foncière destinée à l'extension du cimetière de Yoff.



Le ministre précise qu’à la réception des travaux de la VDN 3, l'entreprise devait libérer les lieux conformément aux prescriptions de l'autorisation provisoire délivrée par la ville de Dakar. Par conséquent, il indique que les autorités de la ville de Dakar seront saisies pour la « libération du site en vue de la mise en oeuvre effective de l'extension du cimetière ».



TF 1043/R – Vers une solution sociale pour les populations



Concernant le TF 1043/R, le ministre assure que le gouvernement reste fermement engagé à apporter une solution sociale à cette question. En effet, le ministre souligne que les équipes du ministère des finances et du budget sont actuellement en phase d'identification de sites du domaine privé de l'État pour le recasement de ces populations. « Mon département est également disposé à apporter son concours en examinant les possibilités de recasement au niveau des pôles urbains dès la finalisation du travail mené par le Comité Ad hoc logé à la primature », a-t-il soutenu.

‎ TF 341/DP – Un dossier complexe en traitement approfondi



S’agissant du TF 341/DP, situé à Mbao Gare, le ministre de l’Urbanisme souligne qu’il s’agit d’un conflit foncier complexe dont les origines remontent à plus de 25 ans. « Mon département dans le souci de trouver une solution définitive à cette question, a engagé un travail approfondi pour déterminer la situation exacte de l'assiette foncière réservée au collectif des impactés, dont les droits ont été reconnus par une décision de justice », a expliqué Moussa Bala Fofana.



Selon lui, cette parcelle est incluse dans une zone déclarée d'utilité publique est soumise à des règles spécifiques. « Le travail actuel vise à lever les incertitudes soulevées au cours de l'instruction du dossier par mes services, car la législation en vigueur dans cette zone requiert une clarification approfondie », a-t-il ajouté.



Le ministre assure que ses équipes travaillent activement à l'établissement de la « régularité et de la sécurité foncière de ce dossier et que toutes les dispositions idoines seront mises en oeuvre pour qu'une solution juste et conforme à la législation soit trouvée pour l'ensemble des impactés. Les structures concernées ont été saisies pour une prise de décision éclairée et juste ».

