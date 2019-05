Ocean Fish: une centaine de travailleurs limogés

Une centaine de travailleurs de la société Ocean Fish, une entreprise spécialisée dans l'exportation de produits halieutiques au Sénégal, ont été limogés, pour avoir affiché leur volonté de mettre sur pied un syndicat pour défendre leurs intérêts, rapporte la Rfm.



"On a été licencié pour des causes économiques. Depuis qu'on rejoint le syndicat, on a commencé à faire des propositions. Jusqu'à présent nous nous n'avons pas eu de suite à nos requêtes. Par la suite nous nous sommes rendus compte que les chauffeurs ont arrêté, a dit le porte-parole Mamadou Ndiaye, lord d'un sit-in devant l'usine à Pikine, banlieue dakaroise.