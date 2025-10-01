Octobre Rose: en RDC, les spécialistes de santé alertent sur les freins au dépistage du cancer du sein

À l’occasion du lancement de la 32e campagne mondiale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, mercredi 1er octobre 2025, les organisations de santé appellent à redoubler de vigilance. En Afrique subsaharienne, où plus de 146 000 nouveaux cas et 71 000 décès ont été enregistrés en 2022, les obstacles au dépistage restent nombreux.



Le cancer du sein est une maladie caractérisée par une croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales, qui finissent par former une tumeur. En l’absence de prise en charge, ces tumeurs se propagent dans l’organisme. Au tout début, le cancer du sein est asymptomatique chez la plupart des malades, d’où l’importance du dépistage précoce pour une meilleure prise en charge.



« Les freins du dépistage du cancer sont liés à la nature de notre population », explique Christophe Sivanzire, spécialiste en oncologie. « C’est la pudeur et les tabous. Une femme noire, africaine, encore congolaise, se déshabiller et montrer sa poitrine, et encore son corps, est déjà une barrière difficile à dépasser ».