Octroi de 5000ha à Fimela: Thierno Alassane Sall soutient les populations

Thierno Alassane Sall s'est rendu s amedi 6 mai dans la région Fatick. La raison de son déplacement est qu'il répondait à l'invitation des populations des communes de Fimela et de Palmarin. Ces dernières semblent inquiétées par les projets indiens qui risquent de leur coûter leur gagne-pain au détriment d'intérêts étrangers. Pour l'honorable député, il n'est pas question « d'être des esclaves chez nous ».



L'État du Sénégal veut octroyer 5000ha à des indiens dans les communes de Fimela et Palmarin pour une exploitation de sel.

Ce projet qui prévoit 300 emplois, met déjà au chômage 800 femmes de Palmarin qui s'activent dans la filière. En plus de cela, des zones de pâturage et culture seront impactées.



Thierno Alassane Sall en sa qualité de député est parti soutenir la dynamique de refus déjà enclenchée par la population. TAS dans sa prise de parole a mis en garde les principaux responsables de cette injustice, en ces termes : « Nous n'accepterons pas d'être des esclaves chez nous ». Il en veut pour preuve le traitement réservé aux indiens concernant les ICS.



Alerté dans cette affaire par les militants sis dans ces zones, Thierno Alassane Sall n'a pas manqué de féliciter et encourager toute la coordination de RV/ Fatick sous la responsabilité de Dr Samba Faye et l'ensemble des camarades fatickois, pour leur forte implication dans les combats citoyens.