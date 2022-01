Offensive des FAMA : L’armée annonce plusieurs coups portés aux groupes terroristes

Selon le communiqué, les actions de renseignements, d’infiltrations et aéroterrestres se sont poursuivies depuis les derniers communiqués avec les actions. Le 10 janvier 2022, des frappes aériennes des FAMA dans le secteur de Songo, cercle de Bankass ont occasionné la neutralisation de 06 terroristes. Deux jours après, précisément le 12 janvier 2022, les FAMA, dans leurs offensives contre les groupes armés terroristes (GAT), ont procédé à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cercle de Bankass, ayant fait plusieurs morts dont le numéro 2 de Katibat Macina, Ousmane Sidibé dit Bobala et plusieurs autres terroristes. Quelques jours après, soit le 14 janvier 2022, il s’est produit un accrochage entre les FAMA et les groupes armés terroristes aux environs de Alatona, commune de Diabaly. Ce même jour aussi, lors d’une patrouille de reconnaissance offensive de l’opération KELETIGUI dans la zone Sud, précisément dans la localité de Tiéré frontalière du Burkina Faso, 01 pick-up immatriculé AG 6285 MD et 04 motos ont été récupérées lors de la fuite des GAT, 04 GAT ont été neutralisés et 03 suspects ont été interpellés et mis à la disposition de la prévôté. Une autre action salvatrice a eu lieu, le 15 janvier 2022 par les FAMA qui ont procédé à la destruction de 02 bases logistiques terroristes. Le bilan de cette offensive se résume comme suit : 01 FAMA blessé ; coté ennemi : 09 terroristes neutralisés, 01 camions et 01 pick-up, tous équipés de 12,7 et 01 tricycle ont été détruits, 57 téléphones portables et plusieurs armes récupérés. 1,5 tonnes d’engrais servant à la fabrication d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) ont été détruites. Le communiqué a rappelé que cette zone servait de bases de regroupements pour les terroristes qui, régulièrement procédaient aux harcèlements des populations du secteur de Diabaly en les empêchant de vaquer à leurs occupations agropastorales et en incendiant les champs.



Le 16 janvier 2022, dans le cadre de l’opération KELETIGUI et suivant une information faisant état de la présence ennemie dans la zone de Tarabakoro-Akor-Djeda, les FAMA en reconnaissance offensive ont été pris à partie par des tirs d’un groupe armé terroriste. Après avoir vigoureusement réagi, les FAMA ont neutralisé 14 GAT dont le chef de base Hadj Modibo Bah qui était fortement recherché par les services de sécurité et était coupable de plusieurs exactions contre les populations de Tarabakoro, Guiré, Bougoudjiré. Il était aussi impliqué dans plusieurs attaques des postes de sécurité de Guiré. Les FAMA ont également interpellé 09 autres présumés terroristes puis ont récupéré 01 pick-up, 04 motos, 06 PM, 02 fusils de chasse.