Officiel ! Chelsea annonce la signature de Thomas Tuchel pour 18 mois

Il sera le premier Allemand à gérer Chelsea et arrive après avoir guidé le PSG vers quatre grands honneurs et la finale de la Ligue des champions lors de son passage dans la capitale française.



Auparavant, il avait passé sept saisons à entraîner en Bundesliga, d'abord avec Mayence, où il les a menés en Ligue Europa, puis une période réussie avec le Borussia Dortmund où il a remporté la Coupe d'Allemagne.



A Chelsea, il retrouvera Christian Pulisic et Thiago Silva qu'il a entraînés lors de ses séjours à Dortmund et à Paris respectivement.



Tuchel, qui a signé un contrat de 18 mois avec possibilité de prolongation, a déclaré dans le site officiel du club londonien: «Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon équipe. Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il a créé à Chelsea. En même temps, j'ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer à la ligue la plus excitante du football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea - c'est incroyable! »



La directrice Marina Granovskaia a ajouté: «Il n’est jamais facile de changer d’entraîneur-chef en milieu de saison, mais nous sommes très heureux d’obtenir l’un des meilleurs entraîneurs européens en tant que Thomas Tuchel. Il reste encore beaucoup à jouer et à accomplir, cette saison et au-delà. Nous souhaitons la bienvenue à Thomas au club. »



Tuchel effectuera sa première séance d’entraînement ce soir et sera en action pour le match de Premier League de demain contre les Wolves